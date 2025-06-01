“3 Şüpheli Hakkında Tutuklama Kararı”

ŞÜPHELİLERİN SUÇ ORGANİZASYONU TESPİT EDİLDİ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. öncülüğündeki altı şüphelinin, çek ve senet dolandırıcılığı ile tefecilik faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkardı. Yapılan titiz araştırmanın sonuçlanmasının ardından, şüphelilere karşı eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

OPERASYONDA BEŞ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda suç örgütünün lideri M.B. ile birlikte H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö. yakalandı. Ancak, E.U. adresinde bulunamadı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda; toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan 81 farklı kişi adına düzenlenmiş senetler, 100 boş senet, 888 bin 990 TL değerindeki ziynet eşyası, 33 banka kartı, 32 çek fotokopisi, 7 boş çek koçanı, 11 tapu, 41 farklı kişiye ait kaşe, 6 pos cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hesap defteri ve 1 banka dekontu ele geçirildi.

SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan elde edilen mal varlığını aklama’ suçlarından toplam 50 milyon TL değerinde suç geliri olduğu belirlendi. Bu kapsamda 8 araç, 4 daire ve villa, 1 tarla ile banka hesaplarında bulunan 2 milyon TL değerindeki dövizlere el konuldu.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA İŞLEMLERİ

Jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., H.İ.B. ve O.O. tutuklandı. Diğer şüpheliler N.B. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.U.’nun yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.