“3 Şüpheli Parkta Taşkınlık Yaptı”

İLK OLAY VE UYARI ÇAĞRISI

Denizköşkler Mahallesi’nde 26 Ekim Cumartesi günü A.S. (16), N.A. (17) ve M.H. (18) isimli üç çocuk, bir parktaki tabelalara ve oyuncaklara tekme atarak zarar verdi. Bu anlara ait görüntüler sosyal medya üzerinde hızla yayıldı ve ciddi bir tepki topladı. Önceki olayın izlerinin henüz silinmemesi, bölgedeki aileleri endişelendiriyor.

TEKRAR EDEN TAŞKINLIKLAR

Dün gece aynı parkta tekrar üç çocuk, etrafa zarar vererek taşkınlık yaptı. O anda parkta bulunan diğer çocuklar ve aileleri, duruma oldukça rahatsız oldu. Kısa süre içinde parkın güvenlik görevlileri olay yerine intikal etti. Ancak, güvenlik görevlilerine bıçakla karşı koyarak direnen çocuklar, arbede sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralanmasına neden oldu.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, taşkınlık yapan çocukların, üç gün önce parkta benzer davranışlar sergileyen yabancı uyruklu A.S., N.A. ve M.H. olduğu tespit edildi. Bu nedenle, üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “Kamu malına zarar vermek”, “Memuru tehdit”, “Kasten yaralama” ve “Memura görevini yaptırmamakta direnme” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

ADLİ İŞLEM VE SINIR DIŞI TEHDİDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Yetkililer, serbest kalmaları durumunda, söz konusu kişilerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edileceğini belirtti. Bu durum, güvenlik ve kamu düzeni açısından gereken bir konu olarak öne çıkıyor.