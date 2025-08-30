30 Ağustos Kutlamaları İçin Yollar Kapatıldı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, saat 05.45 itibarıyla belirli yollar program sonuna kadar trafiğe kapandı. Tören sırasında cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, trafiği alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Kutlamaların sona ermesinin ardından kapalı yolların tekrar açılması planlanıyor.

KAPANAN YOLLARIN DETAYLARI

Vatan Caddesi’nde saat 05.45’ten itibaren kutlamalar sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapalı durumda. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak tekrar trafiğe kapatıldı. D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden, 10. Yıl Caddesi’nden, Edirnekapı’dan, Oğuzhan Caddesi’nden, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi’nden, Akdeniz Caddesi’nden ve Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatıldı. Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray) da ilgili girişler trafiğe kapalı. Ayrıca, Keçeci Meydan sokağından, Hal Yolu’ndan gelen tüm yollar, Tatlıpınar ve Kaleboyu Caddesi ile Sulukule Caddesi’ndeki katılım noktaları da prova süresince kapalı olacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Bu yollar için alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabileceği bildiriliyor.