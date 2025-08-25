Gündem

30 Ağustos’ta 3 İl Ücretsiz

ÜCRETSİZ ULAŞIM DUYURUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı raylı sistem ve metro hatlarında ulaşımın ücretsiz olacağı bildiriliyor. Bu önemli karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle belirlenen raylı sistem ve metro hatlarında ücretsiz ulaşımın sağlanacağı ifade ediliyor.

ÜÇ İLDE RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ

Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki bazı raylı sistemlerde 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılan yolculuklar ücretsiz olacak. Uygulama kapsamında şu hatlarda yolculuklar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

