30 Ağustos’ta 3 İlde Ulaşım Ücretsiz

ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULAMASI

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı metro hatları ve raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz olacak. Bu karar, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle belirli raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceği bildirildi.

3 İLDE RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ

Açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı raylı sistemler ücretsiz hale geldi. 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü aşağıdaki hatlarda yolculuklar ücretsiz olarak yapılacak: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.