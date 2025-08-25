30 Ağustos’ta 3 İlde Ulaşım Ücretsiz

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE ULAŞIMDA ÜCRETSİZLİK

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı raylı sistem ve metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Bu karar, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile belirli raylı sistem ve metro hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacağı vurgulandı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HATLARI

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bazı raylı sistemlerde 30 Ağustos 2025 tarihinde yolculuklar ücretsiz hale gelecek. Bu kapsamda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda seferler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.