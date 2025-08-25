30 Ağustos’ta 3 İlde Ulaşım Ücretsiz

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, İstanbul, Ankara ve İzmir’de belirli raylı sistem ve metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Bu karar, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belirli raylı sistem ve metro hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacağı ifade edildi.

İL İL ÜCRETSİZ ULAŞIM HATTLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı raylı sistemlerde ulaşım bedava hale geldi. Karara göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü şu hatlarda yolculuklar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.