30 Ağustos’ta 3 İlde Ulaşım Ücretsiz

ÜCRETSİZ ULAŞIM DUYURUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de belirli raylı sistem ve metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Bu karar resmi olarak yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle seçilen raylı sistem ve metro hatlarında ulaşımın ücretsiz olarak sağlanacağı ifade ediliyor.

ÜÇ ŞEHİRDE ULAŞIM FIRSATI

Bu doğrultuda, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı raylı sistemlerde ulaşım hizmeti ücretsiz hale geldi. Karara göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü aşağıdaki hatlarda yolculuk ücretsiz olacak: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.