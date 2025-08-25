30 Ağustos’ta 3 İlde Ulaşım Ücretsiz

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı metro ve raylı sistem hatlarının ulaşımının ücretsiz olacağı duyuruldu. Bu karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle belirli hatlarda ulaşım ücretsiz hale geliyor.

BELİRLİ RAYLI SİSTEMLERDE ÜCRETSİZ ULAŞIM

İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı raylı sistemlerde ulaşım, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü boyunca ücretsiz gerçekleştirilecek. Ücretsiz yolculuk yapılacak hatlar arasında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı bulunuyor.