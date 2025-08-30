30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Yollar Kapatıldı

SABAH VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, saat 05.45 itibarıyla bazı yollar, etkinlik bitene kadar trafiğe kapatıldı. Tören alanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Kutlamalar sona erdikten sonra kapalı olan yolların açılması bekleniyor.

KAPANAN YOLLARIN DETAYLARI

Vatan Caddesi’nde saat 05.45’ten itibaren etkinlik sona erene kadar belirli yollar trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapandı. D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden, Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden, Edirnekapı’dan, Oğuzhan Caddesi’nden, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi’nden, Akdeniz Caddesi’nden ve Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) girişler kapatıldı. Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray) girişler, Keçeci Meydan sokağından ve Hal Yolu ile birlikte Vatan Caddesi’ne giden tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi’nden ve Kaleboyu Caddesi’nden, Sulukule Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım güzergahları etkinlik tamamlanana kadar trafiğe kapalı kalacak.

Kapatılan yollar için alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nun kullanılabileceği belirtildi.