30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Defteri’ni İmzaladı

ZAFER BAYRAMI’NIN KUTLANDIĞI ANITKABİR’DE TÖREN DÜZENLENDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, Anıtkabir’de gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı devlet erkanı katılım gösterdi. Kutlamalar, devlet yetkililerinin Aslanlı Yol’da yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli bir çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

ÖZEL DEFTERE YAZILAN DUYGULU SÖZLER

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Deftere şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”