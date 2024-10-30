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30 Ekim Okul Durumu Ve Dersler

30-ekim-okul-durumu-ve-dersler

ÖĞRENCİLERİN MERAKI ARTIYOR

Cumhuriyet Bayramı’nın ardından, veliler ve öğrenciler 30 Ekim’de okulların durumunu öğrenmek istiyor. “Bugün okul var mı 30 Ekim Çarşamba?” sorusu gündemde önemli bir yer tutuyor. İnsanlar, bu tarihte eğitimlerin devam edip etmeyeceğini ve hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Ayrıca, “Bugün resmi tatil mi, değil mi?” sorusu da yöneltiliyor. Cumhuriyet Bayramı coşkusu sonrası öğrencilerin eğitimlerine devam edip etmeyeceği konusunda detaylı bilgiye ihtiyaç var.

RESMİ TATİL KAPSAMI

30 Ekim Çarşamba günü okullar açık kalacak. 29 Ekim tarihinde gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı’nın ardından, eğitim kurumları eğitimlerine kesintisiz devam edecek. Resmi tatil sadece 29 Ekim için geçerli ve bu durumda bugün okullarda dersler yapılacak. Dolayısıyla, öğrenciler için bugün eğitimde herhangi bir değişiklik olmayacak.

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