“’30 İLÇEYE Vali Atanacağı’ İddiası!”

SOSYAL MEDYA İDDİALARI

Son günlerde en fazla tartışılan konulardan biri, bazı sosyal medya hesaplarında özellikle İstanbul’da olmak üzere 30 büyükşehirdeki bazı ilçelere kaymakamlar yerine vali atanacağına dair ortaya atılan iddialar oldu.

İLÇE İÇİNDE UYGULAMA HEDEFİ

Haberlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde pilot uygulama olarak başlatılması öngörülen bu yeni sistemle birlikte, büyükşehir ilçelerine kaymakam yerine daha deneyimli yöneticilerin vali kadrosuyla atanmasının amaçlandığı bildirildi. Bu doğrultuda, İstanbul’un Beşiktaş, Kadıköy, Esenyurt, Kartal, Fatih, Şişli, Ümraniye, Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar gibi önemli ilçelerine vali unvanıyla atanacak yöneticiler için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Yapılan paylaşımlarda, “İçişleri Bakanlığı’nın sessiz sedasız” çalıştığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak, İçişleri Bakanlığı bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın bu konuda ‘sessiz ya da sesli’ herhangi bir çalışması yoktur” denildi.

IDDIALARIN GEÇERSİZLİĞİ

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: “Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, ‘İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız’ çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda ‘sessiz ya da sesli’ herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”