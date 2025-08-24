Ekonomi

30 İlde 312 Arsa Satılacak! 307 Bin Liradan Başlıyor

30-ilde-312-arsa-satilacak-307-bin-liradan-basliyor

ARSALARIN SATIŞI YAPILACAK

Türkiye genelinde yer alan arsalar, Emlak Müzayede aracılığıyla satışa sunuluyor. 30 ilde toplamda 312 arsanın satış listesi oluşturuldu ve muhammen bedelleri belirlendi. İhaleyle gerçekleştirilecek olan bu satışlarda en düşük fiyat 307 bin lira olarak belirlendi. Satışa sunulacak arsalar arasında Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova yer alıyor.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

İhalelerin ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu. İhale, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da yapılacak. İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nden ihaleye katılım sağlanacak. Bu önemli durum, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

Kırmızı et fiyatlarındaki artış, çeşitli nedenlerden dolayı devam ediyor. Ekonomik dalgalanmalar ve talep, bu yükselişi etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor.
Gündem

Kabine Ahlat’ta Toplanacak Yarın

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis'te törenler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ahlat'ta yine bir araya gelecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.