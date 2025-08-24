30 İlde 312 Arsa Satılacak! 307 BİN Liradan Başlıyor

ARSALAR EMLAK MÜZAYEDE İLE SATILACAK

Türkiye genelindeki arsalar, Emlak Müzayede aracılığıyla satışa sunuluyor. Toplamda 30 ilde 312 arsa, satış listesine eklendi ve muhammen bedelleri belirlendi. Gerçekleştirilecek ihalede en düşük fiyat 307 bin lira olarak tespit edildi. Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova’da arsalar satılacak.

İHALE TARİHİ VE YERİ

İhale, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirilecek. İhaleye İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nden katılım sağlanabilecek.