30 İlde 312 Arsa Satışı Yapılacak!

ARSALARIN SATIŞA SUNULDUĞU DÜZENLEME

Türkiye genelindeki arsalar Emlak Müzayede aracılığıyla satışa çıkarılıyor. 30 ilde toplam 312 arsa, satış listesine eklenmiş durumda ve muhammen bedelleri açıklanmış. İhaleyle yapılacak satışlar için belirlenen en düşük fiyat 307 bin lira olarak belirlenmiş. Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde arsalar satışa sunulacak.

İHALE TARİHİ VE YERİ

İhale 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirilecek. İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nden ihaleye katılım sağlanacak.

