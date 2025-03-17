30 Kentte Sarı Alarm: Kar ve Sağanak

YAĞIŞLI HAVALAR GELİYOR

Son bir haftadır yaz gibi geçen günler, yerini yağışlı günlere bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yağışlar ile birlikte kuvvetli rüzgarlar ve soğuk hava dalgası bekleniyor. Yağışların önce batı bölgelerinden başlayarak ülke geneline yayılacağı, özellikle kuvvetli rüzgarların ulaşımı zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

SAĞANAK YAĞMURLAR ETKİLİ OLACAK

Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı gibi illerin yanı sıra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Rize’de sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli yağışlar olabiliyor. Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile İç Anadolu bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi, 40-70 km/saat hızlara ulaşacak. Meteorolojik yetkililer, özellikle rüzgar nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçmaları, yer yer yıldırım ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyarıyor.

SARI UYARI UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Yalova için sarı uyarılar yapıldı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu durum, karayollarında ve tarım alanlarında olumsuz etkiler yaratabilir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayı bekleniyor. Meteoroloji, 18 Mart gecesinden itibaren zirai donun etkili olacağı bu bölgelerde tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde fırtına etkisini gösterecek. Fırtına, özellikle Batı Karadeniz’in batısı ve Doğu Karadeniz’in kuzeydoğusunda şiddetli esmesi bekleniyor. Rüzgarın çarşamba günü Marmara’da, Kuzey Ege’de ise akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar ve kıyı bölgelerinde yaşanabilecek olumsuzluklar için uyarılarda bulunuyor.

KIRBAÇ ETKİSİNE DİKKAT

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye’de “kırbaç etkisi”ne dikkat çekiyor. Aşırı yağışların ardından gelen kuraklık dönemlerinin yangın riski oluşturduğunu belirten Salihoğlu, “Ülkemizin özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri, kırbaç etkisine karşı hassas. Aşırı yağışlardan sonra gelen kuraklık, yangınlara yol açabilir” şeklinde uyarıda bulunuyor.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN ÖNEMLİ UYARI

Ankara Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü başkentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşları uyarıyor. Rüzgarın 50-70 km/saat hızla esmesinin ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına sebep olabileceği ifade ediliyor. Ankara’da, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı duyuruldu.

SOĞUK HAVALAR 24 MART’A KADAR SÜRECEK

Soğuk hava dalgasının 24 Mart’a kadar etkili olması bekleniyor. Batı kesimlerde yağmur ve sağanak yağış, çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde mevsim normallerinin oldukça altında inmesi beklenen sıcaklıklar, vatandaşları soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.

EN DÜŞÜK SICAKLIKLARDA DİKKAT

Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklıklar İstanbul’da 2°C, Ankara’da -4°C, İzmir’de 3°C, Antalya’da 6°C ve Konya’da -3°C civarına düşebiliyor. Bu nedenle, özellikle gece saatlerinde sıcaklık düşüşüne karşı tedbirli olunması önem taşıyor.