30 Yıl Sonra, Paşinyan’ın Uçağı Geçti

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ZİRVESİ POSTA BİLDİRİMİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan zirvesinde barış için önemli bir imza atıldı. Bu tarihi zirve sonrasında iki ülke arasındaki yumuşama süreci devam ediyor.

ERMENİSTAN’A UÇUŞ İZNİ VERİLDİ

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan’dan Başbakan Paşinyan’ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

BARIŞ İÇİN PRATİK BİR ADIM

Bağdasaryan, Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta başladığı yurtdışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını, 6 Eylül gecesi de aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü ifade etti. Bu gelişmeyi, bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerlemesi ve karşılıklı güven ortamının oluşması adına pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.