300 Bin Konut Tamamlandı, Teslim Edildi

11 İLİ ETKİLEYEN BÜYÜK YIKIM

6 Şubat depremlerinin üzerinden 28 ay geçerken, devlet ve millet büyük bir dayanışma sergileyerek afetzedeleri yeniden sıcak yuvalarına kavuşturmak için bir araya geldi. Evlerin yapımı hızla devam ediyor, bazıları tamamlandı, bazıları ise kat kat yükseliyor. Bu projelere ek olarak, yeni projeler de hayata geçiriliyor.

REKOR KONUT İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda 11 ilde 174 farklı alanda toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda konut ve iş yerlerinin yapımına başlandı, yıl sonunda 452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek.

BAKAN KURUM UNUTULMAYAN BİR ÇALIŞMA İÇİNDEN GEÇİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden inşası için çalışmalarını büyük bir özveriyle yürütüyor. 11 ilde yaraların sarılması adına titizlikle çalışan Bakan Kurum, şehirlerin yeniden ayağa kalkması için sahada aktif rol alıyor.

300 BİNİNCİ KONUTUN TESLİM EDİLMESİ

Dün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenlenen bir törenle depremzedelere teslim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.” ifadelerini kullandı.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Bakan Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor” şeklinde belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yılsonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kalmaması için çaba sarf edeceklerini vurguladı.

KONUT VE İŞ YERİ TESLİMATI 304 BİNİ AŞTI

Hatay’da 18 bin 348, Malatya’da 11 bin 47, Kahramanmaraş’ta 6 bin 411, Diyarbakır’da 5 bin 713, Adana’da 4 bin 60, Şanlıurfa’da 2 bin 676, Gaziantep’te 2 bin 449, Elazığ’da 1.709, Adıyaman’da 1.474 ve Osmaniye’de 313 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Böylece toplam teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836’ya ulaştı. Ayrıca, tören sırasında 1.5 milyar TL yatırımla yapılan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı. 2025 yılı sonunda toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.