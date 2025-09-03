“300 Bin Konut Teslim Edildi”

AFET KONUTLARI İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla 11 ilde, 174 farklı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşaatı sürüyor. 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde zarar gören şehirlerin yeniden inşası için yoğun şekilde çalışıyor. En sağlam zeminlerde, kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şehircilik stratejisiyle saatte 23, günde ise 550 konut inşa ediliyor.

300 BİN KONUT TESLİMİ İÇİN HAZIRLIK

7/24 vardiya ile devam eden inşaat çalışmaları sonucunda, haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya’da 6 Eylül Cuma günü “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak. Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

CANLI BAĞLANTILARLA İŞLEMLER YAPILACAK

Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılar yapılarak hak sahiplerine anahtarları verilecek. Ayrıca 1.5 milyar TL yatırımla tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da açılacak. Böylece yapılan okul sayısı 56’ya (857 derslikli) yükselecek. Deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşası ve 48 derslikli 6 okulun güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

TESLİM SAYISI 304 BİNE YÜKSELECEK

Törende toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm, 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olarak teslim edilerek bağımsız bölüm sayısı 304 bin 836’ya ulaşacak. Deprem bölgesindeki 11 ilde yıl sonuna kadar 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplamda 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

İKİZCE TOKİ ŞANTİYESİ EN BÜYÜĞÜ OLDU

Törenin yapıldığı Malatya, depremlerde ağır hasar aldığı için inşa çalışmalarının önemli merkezlerinden biri haline geldi. Adıyaman İndere’yi geride bırakan Malatya İkizce’deki TOKİ şantiyesi, Türkiye’nin en büyük şantiyesi oldu. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki İkizce Mahallesi’nde 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628 konut, 661 iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bu bölgede 5 cami de yapılacak. Şu ana kadar 11 bin 909 konutun inşası tamamlandı ve kalan konutlar yıl sonuna kadar bitirilecek.

BAKIRCILAR ÇARŞISI YENİDEN HAYATA GEÇİYOR

Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri olan Malatya, çarşıları ve tarihi yapılarıyla yeniden şekilleniyor. Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor ve toplam 156 bin 642 metrekare arsa alanına sahip. Proje, toplam 99 blok ve 22 adadan oluşmakta; içinde 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1.370 araçlık otopark alanı bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. Bakan Kurum’un talimatıyla bu alandaki çalışmalar gece gündüz devam ediyor.