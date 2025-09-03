“300 Bin Yuva Tamamlandı Töreni”

DEPREM SONRASI KONUT İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 11 ilde toplam 174 alanda 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının yapımı hızla sürüyor. 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde zarar gören şehirlerin yeniden inşası için yoğun bir emek harcıyor. En dayanıklı zeminlerde, şehirlerin tarihi ve kültürel dokusuna uyumlu bir şehircilik stratejisi ile saatte 23, günde ise 550 konut inşa ediliyor.

300 BİN KONUT TÖRENİ YAPILIYOR

Haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı ve 6 Eylül Cuma günü Malatya’da “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla düzenlenecek törende 300 bininci konut teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılacağı etkinlikte, Bakan Kurum, “300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz.” mesajını paylaştı.

CANLI BAĞLANTI VE YENİ OKULLAR

Törende, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantı yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek. Ayrıca, 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete girecek ve bu sayede tamamlanan okul sayısı 56’ya (857 derslikli) yükselecek. Deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okul yeniden inşa edilirken, 48 derslikli 6 okulun güçlendirme çalışmaları da devam ediyor.

BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI ARTACAK

Törende ayrıca, 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri ve 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Böylece deprem bölgesi genelinde toplam teslimat sayıları 304 bin 836’ya yükselecek. 11 ilde yıl sonuna kadar 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte inşaat çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

İKİZCE: EN BÜYÜK ŞANTİYE ALANI OLDU

Malatya, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Adıyaman İndere’yi geride bırakarak Malatya İkizce’deki TOKİ şantiyesi Türkiye’nin en büyük şantiyesi konumuna geldi. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628 konut ve 661 iş yeri inşa ediliyor. Bölgede sadece konut değil, 5 de cami inşa ediliyor. Şu ana kadar 11 bin 909 konut tamamlandı ve kalan konutların yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

MALATYA’DA TESLİM SAYISI ARTIYOR

Yeni konutların teslimatıyla birlikte Malatya genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı toplamda 46 bin 533’e çıkacak. Yıl sonuna kadar şehirde 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi inşa edilerek toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımının tamamlanması bekleniyor.

BAKIRCILAR ÇARŞISI YENİDEN HAYATA KAZANDIRILIYOR

Malatya’nın çarşıları ve tarihi yapıları yeniden hayat bulmaya başlıyor. Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor ve projenin 2 etabı toplam 156 bin 642 metrekare alanda yer alıyor. İçerisinde 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1.370 araçlık otopark bulunuyor. Aynı zamanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşası ve restorasyonu gerçekleştirilecek. Ayrıca, şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı yeniden inşa ediliyor ve Bakan Kurum’un talimatı doğrultusunda bu çalışmalara kesintisiz devam ediliyor.