31 Mart’ta Brüksel’de Uçuşlar İptal Edildi

GREVE SEBEP OLAN İPTALLER

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında grev nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor. Brüksel Havalimanı yönetimi, güvenlik personeli ve bagaj görevlilerinin 31 Mart tarihindeki gidiş yönlü tüm uçuşları iptal edeceğini duyurdu. Havalimanında önemli aksaklıkların yaşanması muhtemelken, yolcuların havalimanına gelmeden önce sefer durumlarını sık sık kontrol etmeleri öneriliyor. Yapılan açıklamada, grevin güvenlik önlemleri ve bagaj hizmetlerini olumsuz etkileyeceği kaydedildi. Bu tarihte yalnızca geliş yönlü uçuşların gerçekleşeceği belirtildi. Hava yolu şirketlerinin ise etkilenmiş yolcularla iletişime geçerek alternatif uçuşlar veya iade işlemleri hakkında bilgilendirme yapacağı ifade edildi.

CHARLEROİ HAVALİMANINDA TAM İPTAL

Charleroi Havalimanı ise 31 Mart’taki ortak grev sebebiyle tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Sendikalar, operasyonların güvenli bir şekilde sürdürülmesi için yeterli sayıda personel bulunamayacağını belirterek havalimanındaki tüm uçuşların iptal edileceğini bildirdi. Yolculara, hava yolu firmalarıyla irtibat kurarak yeni rezervasyon veya iade işlemleri yapmaları gerektiği hatırlatıldı. 31 Mart’taki grevin, eğitim, sağlık ve toplu taşıma sektörleri ile birçok farklı alandan işçilerin katılımıyla daha geniş bir kapsamda gerçekleştirileceği öngörülüyor.