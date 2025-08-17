31 Mart’tan Sonra AK Parti Geçişi!

SİYASİ TRANSFERLER DİKKAT ÇEKİYOR

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde %35,48 oy alarak tarihinin en düşük yerel seçim performansıyla ikinci parti konumuna düşen AK Parti, dikkat çekici ‘siyasi transferler’ gerçekleştirdi. Seçim sonrası, aralarında CHP’li, DEM’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA Partili ve bağımsız birçok belediye başkanı, birer birer AK Parti’ye katıldı. Seçimler sonrası toplam 56 belediye başkanı AK Parti’ye geçerken, bu durum yereldeki siyasi dengeleri de değiştirdi.

Yerel seçimlerin ardından siyasi tablo dikkat çekici bir şekilde değişti. 31 Mart 2024’ten sonra birçok il, ilçe ve belde yönetimi tercihlerini AK Parti’den yana kullandı. Onlarca belediye başkanı partisinden istifa ederek AK Parti ile yola devam etme kararı aldı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 56 belediye başkanı, 31 Mart 2024 seçimlerinden itibaren AK Parti’ye katıldı. Bunların 24’ü Yeniden Refah Partisi’nden, 14’ü bağımsız, 7’si CHP, 7’si İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Partisi ve biri DEVA Partisi’nden geçiş yaptı.

GEÇİŞLERİN YERİ VE ETKİSİ

Geçtiğimiz gün, 24. yaş gününü kutlayan AK Parti’ye katılanlar arasında altı CHP’li, iki İYİ Partili ve bir bağımsız belediye başkanı bulunuyordu. 2023 yılında, 23. yaş gününde de AK Parti’ye 13 belediye başkanı katılmıştı. Bu katılımların beşi bağımsız, yedisi Yeniden Refahlı, biri ise İYİ Partiliydi. AK Parti’ye katılan belediye başkanları, Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan oluştu. Seçim sonrası başlayan bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle CHP’den gelen isimler arasında büyükşehir belediye başkanlarının bulunması, tartışmaları da beraberinde getiriyor. AK Parti kurmayları, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulunurken, muhalefet partileri bu geçişlere sert tepki gösterdi.