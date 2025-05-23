329 Proje, 3,6 Milyar Lira Hibe

HİBE DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı” çerçevesinde yapılan değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve hayvancılık alanında desteklenecek 329 projeye toplamda 3,6 milyar lira hibe verileceğini açıkladı. Yumaklı, bu durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

329 PROJENİN DESTEKLENMESİ

Yumaklı, sürecin sonucunda “Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerden değerlendirme süreci tamamlanan ve uygun bulunan 329 proje, toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı.” diyerek devam etti.

YATIRIMIN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

Yumaklı, bu 329 girişimcinin hedeflerine bir adım daha yaklaştığını ve proje tamamlandığında 6 milyar lira değerindeki yatırımı ülke ekonomisine kazandırmış olacaklarını dile getirdi. Ayrıca, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sağladığımız bu desteklerle üretimi artırıyor, istihdam sağlıyor, kırsal kalkınmayı destekliyor ve AB standartlarında modern yatırımlar hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Yumaklı, hayvansal üretim gücünü artıracak bu desteklerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.