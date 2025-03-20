33 İle Sarı Kodlu Uyarı Yapıldı

YAĞIŞLI HAVA DORUCU DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun batısında, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağış türleri arasında, iç kesimlerde ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da ise sağanak yağışlar yer alıyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ARTACAK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden eserken, bazı bölgelerde şiddetini artırması tahmin ediliyor. Güney Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın hızı 40-70 km/sa ulaşacak. Akdeniz’de ise zaman zaman 70-90 km/sa hızında fırtına görülebilir. Vatandaşların, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ ve BUZLANMA

Sabah ve akşam saatlerinde Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle eğimli yamaçlarda yaşayan vatandaşların, ani sıcaklık değişimlerinin tetikleyebileceği heyelan riskine karşı gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski mevcut. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, ürünlerini korumak amacıyla gerekli tedbirleri alması öneriliyor.

SARI KODLA UYARILAN ŞEHİRLER

Meteoroloji, 33 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Uyarı alan şehirler arasında Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman ve Şırnak yer alıyor.

SOĞUK HAVA NE ZAMAN DÜZELECEK?

Mevsim normallerinin altındaki sıcaklıkların hafta sonuna doğru yükseleceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık artışı daha erken hissedilecek. Tahmini ısınma tarihinin 23-25 Mart arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖNLEMLERİ ALIN

Seyahat edecek olanların yol durumu ve hava şartlarını kontrol etmesi, tarımla uğraşanların zirai don riskine karşı tedbir alması, çığ riski olan bölgelerde yaşayanların eğimli arazilerden uzak durması ve şiddetli rüzgar ile fırtına beklenen bölgelerde çatı ve balkon gibi açık alanlardaki eşyaların sabitlenmesi gerekiyor.

BUGÜN HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava durumu gözlemlenirken, doğusunda yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bursa 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Edirne 8°C: Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul 7°C: Çok bulutlu, yağmurlu.

Kocaeli 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ile Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney Ege’de kuvvetli esse de, iç kesimlerde havanın genel olarak çok bulutlu kalacağı öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava durumu beklenmektedir. Sağağına ek olarak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Rüzgar Kuvvetli, yani 70-90 km/sa hızında fırtına görülebilir.

İç Anadolu Bölgesi de çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Batı Karadeniz’de aralıklı yağışlı bir hava durumu beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz’de de benzer durumlar yaşanacaktır.

Orta Anadolu’Da çığ tehlikesi, güneydoğusunda kar, diğer bölgelerde ise yağan yağmur ve sağanağın görüleceği tahmin edilmektedir.