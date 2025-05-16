34,5 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı

ABD’DE BÜYÜK FUSİYON

ABD’nin önde gelen internet hizmet sağlayıcıları Cox Communications ile Charter Communications Inc. yaptıkları anlaşma ile birleşiyor. Şirketlerin basın ofislerinden gelen bilgilere göre, bu birleşme toplam 34,5 milyar doları kapsıyor. Bu miktarın 12,6 milyar doları net borç, geri kalan 21,9 milyar doları ise öz sermaye olarak belirtiliyor.

ABONE SAYISINDA BÜYÜME BEKLENTİSİ

Bu anlaşma sonucunda Charter’ın abone sayısının yüzde 20’den fazla artması bekleniyor. Bu artış, şirketin ABD’nin en büyük genişbant internet operatörü haline gelmesini sağlayacak.

COX AİLESİ EN BÜYÜK ORTAK OLACAK

Birleşme sonrası oluşacak yeni yapıda en büyük ortak Cox ailesi olacak. Önümüzdeki bir yıl içerisinde şirketin “Cox Communications” adı ile anılacağı bildiriliyor. Charter CEO’su Chris Winfrey, konuyla ilgili olarak “Bu birleşme, yenilik yapma ve milyonlarca ev ile işletmeye yüksek kaliteli, rekabetçi fiyatlı ürünleri üstün müşteri hizmetiyle sunma kabiliyetimizi artıracak” ifadesini kullandı.