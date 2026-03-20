36 İlaç Geri Ödeme Listesine Dahil Edildi

Geri ödeme listesine yeni ilaçlar dahil edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 36 yeni ilacı geri ödeme sistemine ekledi. Bu ilaçların 27’sinin yerli üretim niteliği taşıdığı öğrenildi.

İLAÇLARIN KAPSAMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçların arasında hemofili, kan ürünleri ve alerji aşısının yanı sıra diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarına yönelik ilaçların bulunduğunu belirtti.

HASTALAR İÇİN DUA

Bakan Işıkhan, “Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.” dedi.