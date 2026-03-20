36 İlaç Geri Ödeme Listesine Eklendi

Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 36 yeni ilacı geri ödeme kapsamına aldı. Söz konusu ilaçların 27’sinin yerli üretim olduğu bilgisi edinildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine dahil edilen ilaçların hemofili, kan ürünü ve alerji aşıları ile birlikte; diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıkları için de kullanıma sunulduğunu belirtti. Bakan Işıkhan, “Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.