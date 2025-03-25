36 Kilo Likit Metamfetamin Yakalandı

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetleri yürüten kişilere karşı yaptıkları operasyonları sürdürmeye devam ediyor.

GEVAŞ’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yapılan çalışmalarda, Gevaş ilçesi Van-Bitlis yolu uygulama noktasında şüpheli olarak görülen bir otomobilde arama gerçekleştirildi. Bu arama sonucunda 36 kilo 300 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçlamasıyla 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.