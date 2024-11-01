“36 Yıl Hapis Cezalı Kadın Yakalandı”

SUÇLU KADIN GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Kırıkkale’de, çeşitli suçlar nedeniyle aranan bir kadın, evinin zemininde gizli bir bölümde tespit edilerek yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun çalışmalar yürütüyor.

TEKNİK TAKİPLE YAKALANAN SUÇLULAR

Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takipler sonrasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde, 24 ayrı suç kaydı bulunan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.A. gözaltına alındı. Ayrıca, 10 suç kaydıyla 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Z.A. da evinde gizlenen bölmede yakalandı. Yapılan aramalar sırasında bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından, Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği bildirildi. Gelişmeler, Kırıkkale’deki güvenlik çalışmalarının titiz bir şekilde sürdüğünü gözler önüne seriyor.