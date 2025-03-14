37 Bin Yeni Sağlık Personeli Alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanları ile iftar sofrasında buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun programlarına İstanbul’da devam ederken, iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanlarına hitap eden Erdoğan, önemli bir müjdeyi de açıkladı. Konuşmasında, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı.

YENİ PERSONEL İSTİHDAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 pandemisi sonrasında toplumda sağlık hizmetleri talebinin arttığını belirtti. Bu bağlamda, 2025 yılı içerisinde 37 bin hekim dışı yeni personelin istihdam edileceğini duyurdu. Erdoğan, “2025 yılı içerisinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik yaptığı konuşmada duygularını ifade etti. “Aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, sağlık sektöründe görev yapan 1,5 milyon çalışan için şükranlarını iletti. Ayrıca, bu anlamlı iftarın düzenlenmesinde katkısı olan bakan ve bakanlık çalışanlarına da teşekkür etti.

EMEKLERİ ASLA UNUTULMAYACAK

Erdoğan, sağlık çalışanlarının pandemi ve 6 Şubat depremlerindeki mücadelelerine vurgu yaptı. “Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız” diyerek onların fedakarlıklarını takdir etti. “Zor günlerde gösterdiğiniz emeğin milletimiz tarafından her zaman takdir edileceğini belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, sağlık sisteminin yükünü azaltmak için ilave adımlar attıklarını belirtti. Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Erdoğan, “Salgından sonra toplumun sağlık ihtiyaçlarında artış yaşandı” dedi. Ülke genelinde muhalefetin engellemelerine rağmen başta şehir hastaneleri olmak üzere birçok projeye katkıda bulunulduğunu ifade etti.

ŞEHİR HASTANELERİNİN GELİŞİMİ

Erdoğan, insan hayatına verdiği önemin altını çizerken, 22 yıl içinde sağlık alanında birçok reforma imza attıklarını belirtti. “Hastane, poliklinik ve sağlık ocağı sayılarını arttırmada şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık alanına kazandırılmasının katkısı büyüktür” dedi. Ayrıca, evde sağlık hizmetleri ile şimdiye kadar 2 milyon 753 bin kişiye hizmet ulaştırıldığını söyledi. Halen yapımı süren 15 şehir hastanesi olduğunu da belirten Erdoğan, tamamlandığında toplamda 57 bin yatış kapasitesine sahip olacak 45 şehir hastanesi olacağını açıkladı.