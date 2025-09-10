37 İl Emniyet Müdürü Değişti

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARI YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dair yapılan atamalar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

ÖNEMLİ ATAMA DEĞİŞİKLİĞİ

‘Rüşvet’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden alınan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın yerine, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı. Arslan ise merkeze alınmış durumda.

Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin illerinin emniyet müdürleri merkeze çekildi. Ayrıca, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

YENİ GÖREVLENDİRMELER

Kararnamede, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı için de önemli görevlendirmeler yapıldı. Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Dağıstanlı ise Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Diğer atamalarda ise Emniyet Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu İl Emniyet Müdürü, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürü ve Trafik Başkanı Muhittin Ayhan Edirne Emniyet Müdürü olarak belirlendi.