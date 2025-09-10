37 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Ayrıca, 22 ilin emniyet müdürü de merkeze çekildi.

ATAMALARDA ÖNE ÇIKAN DETAY

“Rüşvet” soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden alınan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın yerine Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı. Arslan ise merkeze çekildi.

MERKEZE ÇEKİLEN EMNİYET MÜDÜRLERİ

Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin il emniyet müdürleri merkeze alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

ÖZEL HAREKAT VE TEM DİREKLERİNDE YENİ GÖREVLER

Kararnamede dikkat çeken bir başka ayrıntı da Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ile Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı’nın atamaları oldu. Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Dağıstanlı ise Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Ayrıca; Emniyet Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu İl Emniyet Müdürü, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürü, Trafik Başkanı Muhittin Ayhan da Edirne Emniyet Müdürü olarak belirlendi.