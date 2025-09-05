390 Şubeli Maydonoz Döner Satışa Çıkarıldı

TMSF’DEN MAYDONOZ DÖNER GRUBU SATIŞI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkarma kararı aldı. Zincirin, beş ülkede 390’dan fazla şubesi bulunuyor ve muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. TMSF’nin duyurusuna göre, ihale 15 Ekim 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İHALE DETAYLARI VE SON BAŞVURU TARİHİ

İhaleye katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 olarak belirlendi. Adayların, 280 milyon 100 bin TL tutarında teminat sunmaları zorunlu. Geçerli teminat seçenekleri arasında nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvilleri bulunuyor. Belgelerin, belirtilen tarihe kadar kapalı zarf usulüyle “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekiyor. İhalenin ilk aşamasında kapalı zarflar açılacak ve kısa liste belirlenecek; ardından açık artırma süreci başlayacak.

TEMİNAT VE BELGE TESLİMİ KURALLARI

Satış ilanında, “İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL’dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir” ifadesi yer almakta. Ayrıca, şartnameye uygun hazırlanmış belgeler, en geç 14 Ekim 2025 saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve imzalı zarf içinde teslim edilmeli. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirilmeye alınmayacak.

İHALE GÜNÜ VE AŞAMALARI

İhale 15 Ekim 2025’te, saat 11:00’de ‘Fon’un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. İhale süreci, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ve açık artırmaya katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”si oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek. Satışa dair detaylı bilgiler TMSF’nin Satış İlanları bölümünde yer alıyor.