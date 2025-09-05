390 Şubeli Maydonoz Döner Satışa Çıkıyor

TMSF’NİN SATIŞ KARARI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için kayyum olarak atandığı dönemden beri satış kararı aldı. Zincirin, beş ülkede 390’dan fazla şubesi bulunuyor ve muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI

TMSF’nin duyurusuna göre ihale, 15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’da yapılacak. İhaleye katılmak isteyen kişi veya kuruluşların son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 olarak belirlendi. Adaylar, 280 milyon 100 bin TL tutarında bir teminat sunmak zorunda. Teminat olarak nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvilleri gibi seçenekler geçerli olacak. Belgelerin, belirtilen tarihe kadar kapalı zarf usulüyle “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekiyor.

İHALE PROSEDÜRÜ

İhalenin ilk aşamasında kapalı zarflar açılacak ve kısa liste belirlenecek. Ardından açık artırma sürecine geçilecek. Satış ilanında, “İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL’dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.” ifadesine yer verildi. İdari zarf içinde verilecek belgelerin, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak hazırlanması gerektiği de açıklandı. Süreç 14 Ekim 2025 saat 16:00’a kadar devam edecek.

İHALE YERİ VE ZAMANI

İhale, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’de “Fon’un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul” adresindeki Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra açık artırma süreci devreye girecek. Satışa ilişkin detaylı bilgi TMSF’nin Satış İlanları bölümünde yer alıyor.