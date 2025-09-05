390 Şubeli Maydonoz Döner Satışa Sunuldu

TMSF SATIŞA ÇIKARDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkarma kararı aldı. Beş farklı ülkede 390’dan fazla şubesi bulunan bu zincirin muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. TMSF’nin yaptığı açıklamaya göre ihale, 15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 olarak duyuruldu.

Adayların 280 milyon 100 bin TL tutarında bir teminat sunmaları zorunlu tutuluyor. Teminat olarak nakit, banka teminat mektubu ya da devlet tahvilleri gibi seçeneklerin geçerli olacağı belirtildi. İhaleye katılabilmek için gereken belgelerin, belirtilen tarih aralığında kapalı zarf usulüyle “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekiyor. İhalenin ilk aşamasında kapalı zarflar açılacak ve ardından kısa liste belirlenecek. Daha sonra açık artırma bölümüne geçilecek.

Satış ilanında şu açıklamalar yapıldı: “İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL’dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir. ‘Şartname’de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, asıl veya kopya olduklarını gösteren kayıtlarla birlikte, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak sunulmalıdır. Mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00’a kadar ‘Satış Komisyonu’na kapalı ve imzalı zarf içinde teslim edilmeli ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi alınmalıdır. Bu tarihten sonra teslim edilen kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00’de ‘Fon’un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.” İhaleye katılanların listesinin belirlenmesi ile açık artırma aşamasına geçilecektir. Satış ile ilgili detaylı bilgi, TMSF’nin Satış İlanları bölümünde yer alıyor.