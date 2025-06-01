3D Şehir Modeli Dijital İkizdir

3 BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, 3 Boyutlu Şehir Modeli’nin şehirlerin dijital ikizi olarak tasarlandığını belirtiyor. Proje sayesinde alan, bölge, bina ve bağımsız bölümler için sayısal modeller oluşturulacak. Hakan Gedikli, “3 Boyutlu Şehir Modelleri projemizle tapu kayıt bilgileri ve kadastro verilerini sisteme entegre edip, şehirlerin tüm yapı envanterinin dijital ikizini altyapısıyla birlikte oluşturmuş olacağız.” diyerek projenin kapsamını vurguluyor.

DEĞER BİLGİ MERKEZİ UYGULAMALARI

Hakan Gedikli, projenin diğer bir kısmının Değer Bilgi Merkezi olduğunu ifade ediyor. Bu merkezde her bağımsız bölümün cephesi, yönü, metrekaresi ve oda sayısı gibi veriler dijital olarak kayıt altına alınacak. Değerlemenin, mevcut kriterler dikkate alınarak yapılacağını aktaran Gedikli, özel sektör ve değerleme kuruluşlarıyla işbirliği içinde sokak, cadde ve mahalle düzeyinde metrekare birim fiyatı verilerinin toplanacağını ve bu verilerin algoritmalarla işlenerek değerlerin oluşturulacağını belirtiyor.