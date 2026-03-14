3I/ATLAS Kuyruklu Yıldızının Kimyasal Özellikleri Keşfedildi

Şili’deki Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array teleskobunu kullanan bilim insanları, bir kuyruklu yıldızın gaz bulutunu inceleyerek onun kimyasal “parmak izini” çıkarmayı başardı. Analiz sonuçları, 3I/ATLAS’ın Güneş Sistemi’ndeki diğer kuyruklu yıldızlara kıyasla çok daha yüksek oranda metanol içerdiğini gözler önüne serdi.

GAZ BULUTU ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Araştırmacılar, bu kuyruklu yıldız Güneş’e yaklaştıkça ısınan buzlu yüzeyinin saldığı gaz ve tozdan oluşan koma adı verilen parlak halde yoğunlaştı. Bu gaz bulutunun analizi ile gökcisminin bileşenlerindeki moleküller tespit edildi. Ekip, özellikle Metanol (CH₃OH) ve azot içeren organik molekül olan Hidrojen siyanüre (HCN) odaklandı. Yapılan gözlemler, metanolün hidrojen siyanüre oranının oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu iki molekül arasındaki oranı bazı ölçümlerde yaklaşık 70 ila 120 arasında belirledi. Bu değerler, 3I/ATLAS’ı şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek metanol içeriğine sahip kuyruklu yıldızlardan biri haline getiriyor.

MOLEKÜLLERİN SALGINI FARKLI YÖNTEMLERLE GERÇEKLEŞİYOR

ALMA’nın yüksek çözünürlüklü verileri, kuyruklu yıldızdan yayılan gazlar hakkında yeni bilgiler sağladı. Hidrojen siyanür büyük ölçüde doğrudan çekirdekten gelirken, metanol hem çekirdekten hem de koma içinde bulunan buzlu toz parçacıklarından salınıyor. Bu buz parçacıklarının, Güneş’e yaklaştıkça içlerindeki metanolü serbest bırakan “mini kuyruklu yıldızlar” gibi davrandığı ifade ediliyor.

YILDIZLARARASI CİSİM OLARAK ÜÇÜNCÜ

3I/ATLAS, Güneş Sistemi’nde tespit edilen üçüncü yıldızlararası cisim olarak kaydediliyor. Daha önce bulunan benzer cisimler arasında 1I/ʻOumuamua ve 2I/Borisov bulunmakta. Bilim insanları bu tür gökcisimlerinin, başka yıldız sistemlerinde meydana gelen materyalleri incelemenin yanı sıra gezegenler ve kuyruklu yıldızların farklı yıldız sistemlerinde nasıl oluştuğuna dair değerli ipuçları sağladığını belirtmektedir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.