4 Günlük Kayıp, İnşaatta Ölü Bulundu

OLAYIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

Kartal’da meydana gelen bir olayda, 35 yaşındaki Müslüm Gedik’in kaybolması üzerine ailesi polise başvurdu. İddiaya göre, Gedik, memleketi Nevşehir’de arsa aldıktan sonra bu durumu kutlamak amacıyla İstanbul’a geldi. Ancak, 4 gün önce kayboldu. Olayı araştıran polis, Gedik’in son olarak Kartal’da bulunan inşaat halindeki bir binaya girdiğini tespit etti.

CESEDİN BULUNMASI VE YAKINLARININ TEPKİSİ

Yapılan aramalar sonucunda inşaatın içine giren polis ekipleri, su dolu bir asansör boşluğunda bir ceset buldu. Dalgıç yardımıyla su birikintisinden çıkarılan cesedin, dört gündür kayıp olarak aranan Müslüm Gedik’e ait olduğu belirlendi. Olayı öğrenen Gedik’in yakınları, inşaata gelerek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri çalışmaları tamamlandıktan sonra Gedik’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALKOL ALMAK İÇİN İNŞAATA GİRDİ

Polisin yürüttüğü araştırmalar, Müslüm Gedik’in iki arkadaşıyla birlikte inşaata alkol almak amacıyla girdiğini ortaya koydu. Gedik’in yanında bulunan arkadaşının ifadesine başvuruldu. İlk değerlendirmelere göre, içtikleri alkolün bitmesi üzerine bir arkadaşlarının büfeden alkol almak için dışarı çıktığı, Gedik’in de yanındaki kişi uyuması üzerine “Ben eve gidiyorum” diyerek inşaatı terk etmek üzere hareket ettiği belirlendi.