4 hasta Helikopterle Hastaneye Götürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Genç ilçesinin Geyikdere köyünde meydana geldi. Gıda zehirlenmesi belirtisi gösteren 4 kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ KALDIRILDI

İhbar sonrası hemen bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından hastaların hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı’na ait helikopter bölgeye gönderildi.

HASTALAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Helikopterle taşınan 4 hasta, Bingöl’de bekletilen 4 sedyeli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü, hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

