4 İl İçin Sarı Uyarı Bekleniyor!

DOĞU KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz bölgesinde beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek rakımlarda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar nedeniyle 4 il için “sarı” kodlu uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Kıyı alanlarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde (2000 metre ve üzeri) ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin ediliyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için “sarı” kodlu uyarı geldi. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı beklenen yerlerdeki aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında belirgin bir değişim beklenmiyor. Batı bölgelerinde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer alanlarda ise mevsim normalleri civarında kalması öngörülüyor.

RÜZGAR DÜZENİ

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin genelinde pus ve yer yer sis görülmesi muhtemel. Edirne’de hava 5°C, 22°C, İstanbul’da 11°C, 19°C, Kırklareli’nde 6°C, 21°C ve Kocaeli’nde 10°C, 20°C olarak tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Gece ile sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis meydana gelmesi muhtemel. Aydın’da 3°C, 18°C; Denizli’de 10°C, 25°C; İzmir’de 13°C, 25°C; Muğla’da ise 8°C, 26°C tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu kalması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis yaşanacak. Adana’da 13°C, 29°C; Antalya’da 17°C, 28°C; Hatay’da 12°C, 26°C; Mersin’de ise 16°C, 28°C tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU’DA HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülmektedir. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Ankara 4°C, 18°C; Eskişehir 3°C, 19°C; Konya 4°C, 17°C; Yozgat 1°C, 13°C olarak ölçülüyor.

BATIKARADENİZ’DE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu olması bekleniyor. Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Sinop çevresinde sağanak yağış görülecek. Bolu 4°C, 18°C; Düzce 8°C, 19°C; Sinop 14°C, 19°C; Zonguldak 9°C, 17°C olarak tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyları yağmur ve sağanak olarak etkileyecek, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli (25-60 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Amasya 6°C, 17°C; Artvin 7°C, 10°C; Samsun 13°C, 18°C; Trabzon 13°C, 17°C olarak öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu olacağı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin ise yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. Erzurum -2°C, 8°C; Kars -2°C, 9°C; Malatya 4°C, 18°C; Van 1°C, 13°C olarak tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu bir hava ile geçmesi bekleniyor. Diyarbakır 5°C, 22°C; Gaziantep 10°C, 23°C; Siirt 9°C, 20°C; Şanlıurfa 13°C, 24°C olarak öngörülüyor.