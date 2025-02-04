More
Gündem

4 İlde DEAŞ Operasyonu: 46 Gözaltı

4-ilde-deas-operasyonu-46-gozalti

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA GÖZALTILAR

İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 4 ilde toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ yanlısı olarak faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı belirlenen 47 şüpheli ortaya çıkarıldı.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLER ARAŞTIRILIYOR

Gerçekleştirilen soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle birlikte örgütsel eylemler yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin akabinde emniyet güçleri harekete geçti. Bu süreçte İstanbul merkezli 4 ilde kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 46 zanlı yakalanırken, 1 şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Emekli Maaş Zammı 2025’te Yürürlükte Olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli maaş farkının 1969 TL olarak ödeneceği tarihi merak ediliyor. Resmi Gazete'de bu konuya ilişkin gelişmeler bekleniyor.
Ekonomi

Taşıt İlanlarında Yetki Doğrulaması Başladı

Ticaret Bakanlığı, taşınır ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni başlatarak, 1 Nisan'a kadar yetki belgesi olmayan galerilerin ilan girmesini engelleyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.