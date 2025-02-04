4 İlde DEAŞ Operasyonu: 46 Gözaltı

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA GÖZALTILAR

İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 4 ilde toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ yanlısı olarak faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı belirlenen 47 şüpheli ortaya çıkarıldı.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLER ARAŞTIRILIYOR

Gerçekleştirilen soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle birlikte örgütsel eylemler yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin akabinde emniyet güçleri harekete geçti. Bu süreçte İstanbul merkezli 4 ilde kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 46 zanlı yakalanırken, 1 şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.