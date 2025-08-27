Gündem

4 İlde Denize Girmek Yasaklandı

4-ilde-denize-girmek-yasaklandi

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE UYARILAR

Sakarya’da yaşanan olumsuz hava koşulları ve deniz akıntıları sebebiyle vatandaşlara uyarılar yapıldı. Kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek artık yasak. Bu önlemle birlikte sahillerde görev yapan cankurtaranlar, tehlike sinyali olarak bayrakları kırmızıya çevirerek herkesi uyarıyor.

BAŞKA İLLERDE DE DENİZE GİRMEK YASAK

Kaymakamlıklar, olumsuz hava şartları ve deniz akıntıları yüzünden bazı sahillerde denize girmeyi yasakladığını açıkladı. Alınan kararlar kapsamında; Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yasak 2 gün boyunca geçerli olurken, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yasak 3 gün boyunca sürecek. Kırklareli’nin Vize ilçesinde ise yasak 3 gün boyunca sürüyor.

