4 İlde Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

BURSADA DOLANDIRICILIK HAREKETLİLİĞİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına iletilen “Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın” içerikli mesajlar üzerine harekete geçti. Mesajların artış göstermesi sebebiyle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, aranan numaralara ulaşan kişilerin telefondaki dolandırıcılar tarafından “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtıldığı ve çeşitli gerekçelerle belirli hesaplara para göndermeye ikna edildikleri belirlendi. Bu dolandırıcılık yöntemi sayesinde pek çok vatandaş mağdur olmuş durumda.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen projeli operasyon kapsamında İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlar sonucunda, “atıcılık” olarak adlandırılan, telefonla dolandırıcılığı yönlendiren yedi kişinin de içinde bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda birçok dijital materyalin, banka kartının ve dolandırıcılıkla ilişkilendirildiği değerlendirilen paranın ele geçirildiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri süren zanlılarla ilgili soruşturmanın dikkatlice devam ettiği ifade edildi.