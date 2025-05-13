4 İlde Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE YENİ ADIM

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına ulaşan “Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın” içerikli mesajlar üzerine harekete geçiyor. Mesajların sayısındaki artış, geniş kapsamlı bir soruşturmanın başlatılmasına yol açtı.

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmalarda, bu numaraları arayan kurbanların dolandırıcılar tarafından “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtılarak kandırıldığı ve çeşitli bahanelerle belirli hesaplara para göndermeleri için ikna edildikleri belirlendi. Bu dolandırıcılık yöntemiyle birçok kişinin mağdur olduğu tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen projeli operasyon çerçevesinde, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu operasyonlarda, “atıcılık” olarak adlandırılan telefonla dolandırıcılığı yönlendiren yedi kişinin de aralarında bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildiriliyor.