4 İlde Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

SON DÖNEMDE ARTAN DOLANDIRICILIK MESAJLARI

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına gelen “Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın” içerikli mesajlar üzerine harekete geçti. Mesajların sayısındaki artış nedeniyle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği araştırmalarda, bahsi geçen numaraları arayan kişilerin, telefonla dolandırıcılık yapanlar tarafından “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtılarak kandırıldıkları ve çeşitli bahanelerle belirli hesaplara para göndermeye ikna edildikleri belirlendi. Bu dolandırıcılık yönteminden ötürü birçok kişinin mağdur olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen proaktif operasyon çerçevesinde İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlar sonucunda “atıcılık” olarak adlandırılan, telefonla dolandırıcılığı yönlendiren yedi kişi ile birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu düşünülen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.