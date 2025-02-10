4 İlde Eğitime Kar Engeli Var

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını tahmin ediyor. Özellikle Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale’nin, Tekirdağ’ın ve Kırklareli’nin doğu kesimleri ile Antalya’nın batı ve doğu kıyılarında yağışların meydana gelmesi bekleniyor.

YAĞIŞ DURUMU VE ETKİLERİ

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur olarak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

KUZEY YÖNLERDEKİ ŞİDDETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir durum var.