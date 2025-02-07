4 Kritik Maç Bugün Canlı Yayında!

FUTBOLSEVERLERİ HEYECANLI MAÇLAR BEKLİYOR

Bugün futbol tutkunlarını etkileyici karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig’de Samsunspor ile Hatayspor mücadele ederken, Fransa’nın Ligue 1’inde PSG, Monaco’yu ağırlayacak. Bununla birlikte, Bayern Münih’in Werder Bremen ile karşılaşması ve Porto’nun Sporting Lizbon’u konuk etmesi Şampiyon Oran farkıyla Misli’den canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR – HATAYSPOR MAÇININ DETAYLARI

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Samsunspor, 21 maçta elde ettiği 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 40 puan toplayarak üçüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir’e 4-0 kaybeden Samsun temsilcisi, Hatayspor’u yenerek bu yenilgiyi taraftarlarına unutturmak istiyor. Atakaş Hatayspor ise ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 10 puan toplayarak 18. sırada bulunuyor.

SARIKART CEZA SINIRINDA 4 İSİM

Reeder Samsunspor’da, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı konuma düşecek.

İSTATİSTİKLERİN ÖNEMİ

Samsunspor, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 8 maçı kaybetmedi (6 galibiyet, 2 beraberlik). Ayrıca evinde oynanan bu 8 maçın 7’sinde 1.5 gol baremini aştı. Hatayspor ise bu sezon Süper Lig’de deplasmanda galibiyet elde edemedi. Misli üyelerinin %40’ı Samsunspor’un galip geleceğini düşünüyor.

MİSLİ YAZARINDAN DEĞERLENDİRME

Samsun, oyun ve kadro olarak maçın net favorisi ama Hatayspor, son haftalarda sürpriz performanslar sergileyebiliyor. Kesinlikle kaybetmeyeceklerdir. 2.5 üst tercih edilebilir.

PSG – MONACO KARŞILAŞMASININ BİLGİLERİ

Fransa Ligue 1’in 21. hafta mücadelesinde PSG ile Monaco karşılaşacak. Parc des Princes’de saat 21:00’de başlayacak. PSG, Marsilya’nın 10 puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Monaco 37 puanla 3. sırada yer alıyor.

SAKATLIK VE EKSİKLER

PSG’de Warren Zaire-Emery ve Ibrahim Mbaye sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Monaco’nun kadrosunda Wilfried Singo, Jordan Teze, George Ilenikhena ve Folarin Balogun yer almıyor.

İSTATİSTİKLERİN DEĞERİ

Ligue 1’in namağlup tek ekibi olan PSG, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Misli üyelerinin %26’sı PSG’nin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARINDAN DÜŞÜNCELER

PSG son 9 resmi maçının 8’ini kazandı. Kadro kalitesi ve genişliğiyle bu maçı rahat geçecekleri gözüküyor.

ALMANYA’DA BAYERN MÜNİH – WERDER BREMEN MAÇI

Bundesliga’nın 21. hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Werder Bremen’i konuk edecek. Allianz Arena’daki karşılaşma saat 22.30’da başlayacak. Bayern Münih, 51 puanla en yakın rakibi Bayer Leverkusen’in 9 puan önünde.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Bayern Münih’te Daniel Peretz ve Hiroki Ito sakatlıktan dolayı oynayamayacak. Werder Bremen’de ise Leonardo Bittencourt, Keke Topp ve Julian Malatini sakat, Marco Friedl ve Niklas Stark ise kırmızı kart cezası nedeniyle yer alamıyor.

İSTATİSTİKLER

Bayern Münih, Bundesliga’da 6 maçtır kazanıyor ve iç sahada son 8 maçında 2.5 gol baremini aşmış durumda. Misli üyelerinin %15’i karşılaşmanın 2.5 Üst bitmesini bekliyor.

PORTO – SPORTİNG LİZBON MAÇI

Portekiz Süper Ligi’nin 21. haftasında Porto, evinde lider Sporting Lizbon’u ağırlıyor. Porto, 42 puanla 3. sıradayken, Sporting Lizbon 50 puanla liderliğinin tadını çıkarıyor.

HAFTA İÇİ EKSİKLER

Sporting Lizbon’da Gyökeres ve Morita’nın durumu belirsizken, Porto’da Grujič sakat.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Porto, ligde 4 maçtır kazanamıyor ama evinde Sporting Lizbon’a karşı 12 maçtır kaybetmiyor. Misli üyelerinin %16’sı bu maçta 2.5 Üst bekliyor.

DEĞERLENDİRME

Porto, önemli isimlerini kaybetmiş durumda ve bu durum maçta risk almayabilir. Orta skorlu bir derbi bekleniyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.