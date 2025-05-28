4 Mahalle Karantinaya Alındı

DURGUNLUĞA YOL AÇAN KUDUZ VAKASI

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Mahallesi’nde sahipsiz bir köpekte kuduz belirtileri ortaya çıktığında, durum yetkililere bildirildi. Yapılan incelemeler sonucunda alınan numunelerin Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda yapılan testler sonucu kuduz pozitif çıktı. Bu durum kesinleşince, Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alındı. Bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karantina altına alınan bölgelerde aşılama çalışmalarına başladı. Bölgedeki hem evcil hem de sahipsiz hayvanlar için yoğun koruma programı yürütülüyor.

Mahallede yaşayan Sezer Gümüş kuduz vakası sonrası yaşananları şu şekilde aktardı: “Mahallemizde sahipsiz bir yavru köpeğin kuduz olduğu söylendi. Yetkililerin incelemesinden sonra köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Benim de bir hayvansever olarak beslediğim ve sahiplendiğim hayvanlar var. Yetkili kişiler gelip hayvanlara aşı yaptı ve gerekli bilgileri verdiler. Bundan dolayı fazla tedirgin olmaya gerek yok.”

YETKİLİLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Mahalle sakini Hilal Balıkçı ise şunları dile getirdi: “Mahallemizde meydana gelen kuduz vakası için yetkililere haber verdik. 4 mahallenin karantinaya alındığını duyduk. Kuduz tehlikesi var. Evde beslediğimiz bir köpeğimiz var. Kuduz vakasını duyduğumuzda yetkililere haber verdik ve onlar da hemen gelip köpeğimize aşılarını yaptılar.”