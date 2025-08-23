4 Trilyon Dolarlık Açık Kapanabilir

ABD KONGRESİ BÜTÇE OFİSİ’NDEN YENİ RAPOR

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın son zamanlarda hayata geçirdiği gümrük vergilerinin ekonomik etkilerine dair güncel bir analiz yayımladı. Bu rapora göre, ithal ürünlere uygulanan vergiler 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan artmış durumda ve bu değişiklik önemli bir mali etki yaratıyor.

TÜM İHTİMALLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURAN TAHMİNLER

CBO’nun tahminine göre, 6 Ocak–19 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürürlüğe giren yüksek tarifelerin, 2025–2035 döneminde birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltabileceği öngörülüyor. Bu şekilde toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesi mümkün oluyor. Haziran tahmininden daha yüksek bir rakam bekleniyor.

ÖNCEKİ ANALİZLERLE KARŞILAŞTIRMA

Haziran ayında yayımlanan önceki analizde, bu rakamların daha düşük tahminler olduğu görülmüştü. CBO, tarifelerdeki son güncellemeler nedeniyle yeni tahminlerin önceki projeksiyonları aştığını ifade ediyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE RİSKLER

Analizde tarifelerin, ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki potansiyel etkisinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, yüksek gümrük vergilerinin kısa vadede bütçe avantajı sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, uzun vadede ticaret hacminin daralabileceği konusunda uyarıyor.